《汇市简讯》美元/韩元料进一步盘整,海外市场交投淡静

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
2301GMT * 美元/韩元店头交易市场料开在1,128.7附近,海外市场无本金交割远期外汇(NDF)交投于1,129-1,131区间内 * 美股尾盘下跌打压风险交易 * 市场目前等待美联储周四会议结果,看其是否会推出更多量化宽松举措 * 德国宪法法院对欧洲救助机制的裁定以及荷兰选举被视为非重大事件 * 昨日韩国政府颁布期待已久的经济刺激方案,令市场人士相信韩国央行周四或将降息(完) --编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399