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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 07:29 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料进一步盘整,海外市场交投淡静

2301GMT * 美元/韩元店头交易市场料开在1,128.7附近,海外市场无本金交割远期外汇(NDF)交投于1,129-1,131区间内 * 美股尾盘下跌打压风险交易 * 市场目前等待美联储周四会议结果,看其是否会推出更多量化宽松举措 * 德国宪法法院对欧洲救助机制的裁定以及荷兰选举被视为非重大事件 * 昨日韩国政府颁布期待已久的经济刺激方案,令市场人士相信韩国央行周四或将降息(完) --编译 王兴亚;审校 徐文焰

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