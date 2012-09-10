《汇市简讯》欧元/日圆100日移动均线切入位构成关键支撑

2311GMT * 欧元走势在隔夜市场受到驱动,受西班牙忧虑扰动浮现少量获利了结 * 上周五低位99.60和100日移动均线切入位99.37对欧元/日圆构成支撑 * 周五高位100.44和2012年跌势的38.2%回档位100.73构成阻力 * 5、10和20日移动均线均呈下行态势,预计在亚洲时段将限于窄幅波动 * 技术图表:(link.reuters.com/dux52t) (完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=