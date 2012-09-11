〔欧洲经济〕意大利将于2013年回归增长,受惠于利率开始下降--总理蒙堤

路透纽约9月10日电---意大利总理蒙堤对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,意大利经济将于2013年回归增长,受惠于利率开始下降.

"我预计经济增长首先源于利率下降,因为意大利政府证券的过高利率尚未反映意大利经济和公共财政的基本面已经改善,"蒙堤周日在意大利切尔诺比奥接受独家专访时表示,这次专访于周一在美国播出.

2012年意大利已然处于衰退,分析师预计该国今年的国内生产总值(GDP)将萎缩2.0-2.4%.蒙堤并没有给出任何有关意大利2013年GDP增长目标的预估.

上周欧洲央行宣布,其将推出一项新的无限量购债计划,来拉低政府债务融资的成本和抗击欧元区危机,这一决定令公债收益率很快下滑的预期重燃.

蒙堤称,"如果欧元区市场因为宣布了新工具而平静下来,意大利政府债券的利率可能将适当下降,到时我们也就不需要使用这一工具了."

蒙堤排除了意大利向欧洲央行申请额外援助的可能性.但他亦表示,任何可能的申请都不应背上污名.(完)