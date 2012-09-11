朝鲜接受韩国洪灾援助提议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月10日电---韩国周一称，经历夏季洪灾的朝鲜接受了韩国的援助提议。这是朝鲜新领导层首次接受韩国援助。
韩国上周表示，受洪灾和旱灾的双重打击，朝鲜今年的作物产量可能下降逾10%。这是韩国对朝鲜今年粮食收成所做的异常严峻的评估。
联合国世界粮食计划署上月称，将向朝鲜提供首批紧急粮食援助。
韩国统一部称，朝鲜接受韩国的援助提议，意味着双方关于救灾物资的数量和种类的商讨将启动。
韩国总统李明博2008年上任后，停止向朝鲜提供大规模援助，要求后者停止核武器项目，优先进行经济改革。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。