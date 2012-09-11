〔欧洲人事〕欧央行副总裁可能出任欧元区新银行业监管机构的领导人

路透柏林9月10日电---德国商报(Handelsblatt)周一援引欧盟执委会消息人士报导,欧洲央行副总裁冈斯坦西欧是出任该央行新的银行监管机构负责人的人选.

德国商报报导称,消息人士指,如果冈斯坦西欧对新职责够全力以赴,并完全撤离货币政策事务,他就有望得到这个职位.

报导称,新机构负责监管欧元区的银行业,将在欧洲央行内部组成其自己的决策委员会,以确保货币政策与银行监管之间不会出现利益冲突.