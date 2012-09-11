〔欧洲人事〕欧央行副总裁可能出任欧元区新银行业监管机构的领导人

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透柏林9月10日电---德国商报(Handelsblatt)周一援引欧盟执委会消息人士报导,欧洲央行副总裁冈斯坦西欧是出任该央行新的银行监管机构负责人的人选.
德国商报报导称,消息人士指,如果冈斯坦西欧对新职责够全力以赴,并完全撤离货币政策事务,他就有望得到这个职位.
报导称,新机构负责监管欧元区的银行业,将在欧洲央行内部组成其自己的决策委员会,以确保货币政策与银行监管之间不会出现利益冲突.
欧盟执委会将于周三公布银行业一体化的蓝图.
德国商报表示,欧洲央行新银行业监管机构的领导人必须定期赴欧洲议会报告进度,以保证该机构具有民主合法性.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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