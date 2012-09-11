〔电信行业〕诺基亚西门子欲在2013年取代华为,成为市场第二

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约9月10日电---据诺基亚西门子通信技术有限公司的高层表示,诺基亚西门子预计2013年在全球无线网络设备市场中的排名升至第二,超过中国华为.
诺基亚西门子目前在全球移动网络设备市场的排名落后于华为[HWT.UL],而排第一的是爱立信(ERICb.ST).因客户整合且面临激烈的价格竞争,诺基亚西门子盈利形势艰难,今年被迫展开大规模重组.
但诺基亚西门子的美洲客户运营主管Kenneth Wirth表示,由于公司赢得了新合同,应该能从华为手中夺得第二的市场排名,并在明年保住这一头衔.
据研究机构Dell'Oro称,华为2010年取代诺基亚西门子成为市场第二,之后一直稳居第二.
Wirth称,诺基亚西门子赢得64份向无线运营商供应设备的合同,用于将网络升级至长期演进技术(LTE).
不过,诺基亚西门子要赶上华为还有很长一段路要走.据研究机构Dell'Oro的数据,华为第二季的市场份额为22.3%,诺基亚西门子的份额为18.1%.
排名第一的爱立信市场份额为35.5%,阿尔卡特-朗讯为14%.(完)
--编译 白云;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。