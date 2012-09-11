〔电信行业〕诺基亚西门子欲在2013年取代华为,成为市场第二

路透纽约9月10日电---据诺基亚西门子通信技术有限公司的高层表示,诺基亚西门子预计2013年在全球无线网络设备市场中的排名升至第二,超过中国华为.

诺基亚西门子目前在全球移动网络设备市场的排名落后于华为[HWT.UL],而排第一的是爱立信(ERICb.ST).因客户整合且面临激烈的价格竞争,诺基亚西门子盈利形势艰难,今年被迫展开大规模重组.

但诺基亚西门子的美洲客户运营主管Kenneth Wirth表示,由于公司赢得了新合同,应该能从华为手中夺得第二的市场排名,并在明年保住这一头衔.

据研究机构Dell'Oro称,华为2010年取代诺基亚西门子成为市场第二,之后一直稳居第二.

Wirth称,诺基亚西门子赢得64份向无线运营商供应设备的合同,用于将网络升级至长期演进技术(LTE).

不过,诺基亚西门子要赶上华为还有很长一段路要走.据研究机构Dell'Oro的数据,华为第二季的市场份额为22.3%,诺基亚西门子的份额为18.1%.

排名第一的爱立信市场份额为35.5%,阿尔卡特-朗讯为14%.(完)