〔中港个股〕广汽集团拟发至多20亿元A股可转债及至多40亿元公司债

路透上海9月11日电---按销量计中国第六大汽车企业--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周二刊登公告称,拟发行不超过20亿元人民币A股可转换债券,以及在中国境内发行至多40亿元公司债.

广汽集团拟发行的可转债,期限不超过六年,每年付息,发行结束后满六个月即可进入转股期,转股价格不低于募集说明书公布日前20日个交易日的均价,该可转债将向广汽集团原A股股东优先配售.

可转债募集资金将用于广汽丰田汽车公司扩大产能及增加新品种、广汽丰田发动机公司增加新产品建设、广汽乘用车公司增加车型和新发动机平台建设、众诚汽车保险公司增资扩股及补充流动资金.

公告同时披露公司发行公司债的预案,拟发行不超过40亿元公司债,可一次或分期发行,期限不超过10年,票面利率及支付方式将在发行前根据市场情况确定.募集资金主要用于调整公司财务结构.

公司董事会还提请股东大会授予董事会发行A股的一般性授权,但公告未透露更多细节.

广汽集团虽然在沪港两地上市,但尚未在证券市场融资.2010年其以介绍形式发行H股,并换股整合骏威汽车后上市,今年其吸收合并其A股子公司后登陆上海证交所.

广汽集团与日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)、三菱汽车(7211.T)及意大利菲亚特FIA.MI等都成立合资公司,部分合资公司已成公司主要利润来源.

广汽集团A股周一收报6.08元.(完)