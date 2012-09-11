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债券 | 2012年 9月 11日 星期二 08:01 BJT

〔日本数据〕8月M3货供额较上年同期增长2.1%--央行

路透东京9月11日电---日本央行周二公布,8月M3货供额较上年同期增加2.1%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

8月 7月 6月 上年8月

M2 +2.4 +2.2 +2.2 +2.7

M3 +2.1 +1.9 +1.9 +2.2

广义流动性 +0.3 0.0* 0.0* +0.3 (完)

参看完整表格,可点选日本央行网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 徐文焰;审校 张涛

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