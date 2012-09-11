〔日本数据〕8月M3货供额较上年同期增长2.1%--央行

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透东京9月11日电---日本央行周二公布,8月M3货供额较上年同期增加2.1%.
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):
8月 7月 6月 上年8月
M2 +2.4 +2.2 +2.2 +2.7
M3 +2.1 +1.9 +1.9 +2.2
广义流动性 +0.3 0.0* 0.0* +0.3 (完)
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--编译 徐文焰;审校 张涛
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