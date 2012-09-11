《中国报摘》--中国证券报9月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会领导与部分金融机构负责人座谈,证监会主席郭树清表示希望各类专业机构秉持价值投资理念,为资本市场的繁荣发展和维护投资者利益贡献更大的力量,与会金融机构呼吁打破条块分割,支持综合经营.
* 其他:
--8月中国进出口数据显示出口一改往年此时的高峰状态,连续两月出现个位数增长,表明稳出口政策亟需加码.分析人士认为,诸如稳定人民币汇率、提高出口信用保险承保规模、加大出口退税力度等政策将成为稳出口的重要举措.
--国务院办公厅发布《国内贸易发展“十二五”规划》明确,2015年社会消费品零售总额达32万亿元人民币左右,年均增长15%左右.《规划》并提出,加大金融支持力度,实现资本化扩张等.
--权威人士透露,讨论已久的通用航空发展专项资金管理暂行办法目前已拟定,有望近期发布.该专项资金将从民航发展基金中安排,补贴范围包括通用航空作业补贴、通航飞行员培训补贴等.
--证监会党委宣布,根据工作需要,张育军不再担任上海证券交易所党委副书记、总经理,调证监会任职.由黄红元继任.张慎峰任中金所党委书记、总经理.
--业内人士表示,为"输血"基建,四季度资产支持票据(ABN)的发行还将提速,目前申报发行的公司已超过20家.考虑到ABN的成本和期限优势,更多企业会选择这一融资工具.
--人力资源和社会保障部副部长信长星表示,经济增速放缓对就业的影响逐步显现,这表现在城镇新增就业增幅从4、5月份以来逐月下降等方面.另据人社保部副部长胡晓义介绍,新农保和城镇居民社会养老保险将于年底前实现.
--住房和城乡建设部发布的数据显示,1-8月,全国城镇保障性安居工程新开工650万套,开工率为87%,基本建成420万套,完成投资8,200亿元.
--金地集团(600383.SS)发布的8月份销售情况公告显示,签约面积的增速远大于签约金额,公司的销售均价已经连续7个月出现同比下降.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。