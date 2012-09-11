《中国报摘》--中国证券报9月11日

* 头版头条:

--中国证监会领导与部分金融机构负责人座谈,证监会主席郭树清表示希望各类专业机构秉持价值投资理念,为资本市场的繁荣发展和维护投资者利益贡献更大的力量,与会金融机构呼吁打破条块分割,支持综合经营.

* 其他:

--8月中国进出口数据显示出口一改往年此时的高峰状态,连续两月出现个位数增长,表明稳出口政策亟需加码.分析人士认为,诸如稳定人民币汇率、提高出口信用保险承保规模、加大出口退税力度等政策将成为稳出口的重要举措.

--国务院办公厅发布《国内贸易发展“十二五”规划》明确,2015年社会消费品零售总额达32万亿元人民币左右,年均增长15%左右.《规划》并提出,加大金融支持力度,实现资本化扩张等.

--权威人士透露,讨论已久的通用航空发展专项资金管理暂行办法目前已拟定,有望近期发布.该专项资金将从民航发展基金中安排,补贴范围包括通用航空作业补贴、通航飞行员培训补贴等.

--证监会党委宣布,根据工作需要,张育军不再担任上海证券交易所党委副书记、总经理,调证监会任职.由黄红元继任.张慎峰任中金所党委书记、总经理.

--业内人士表示,为"输血"基建,四季度资产支持票据(ABN)的发行还将提速,目前申报发行的公司已超过20家.考虑到ABN的成本和期限优势,更多企业会选择这一融资工具.

--人力资源和社会保障部副部长信长星表示,经济增速放缓对就业的影响逐步显现,这表现在城镇新增就业增幅从4、5月份以来逐月下降等方面.另据人社保部副部长胡晓义介绍,新农保和城镇居民社会养老保险将于年底前实现.

--住房和城乡建设部发布的数据显示,1-8月,全国城镇保障性安居工程新开工650万套,开工率为87%,基本建成420万套,完成投资8,200亿元.

--金地集团(600383.SS)发布的8月份销售情况公告显示,签约面积的增速远大于签约金额,公司的销售均价已经连续7个月出现同比下降.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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