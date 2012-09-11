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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:11 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初走低,在德国法院裁决和FED会议前市场谨慎

路透东京9月11日电---日本股市日经指数周二盘初下跌,在德国宪法法院周三就欧洲救助基金合法性作出裁决,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议前,投资者态度谨慎.

日经指数.N225跌0.7%至8,811.64点,东证股价指数.TOPX下跌0.8%至731.60点.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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