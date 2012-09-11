〔英国金融〕银行业盈利能力料将承压直至2013年--穆迪

路透伦敦9月11日电---评级机构穆迪称,英国银行业的盈利能力料将承压直至2013年,因为利润率受到侵蚀且监管成本上升,同时国内经济形势不明朗令英国银行系统的前景不佳.

穆迪周二在其最新的英国银行系统展望报告中称,在未来12-18个月中,不良贷款引起的损失应会下降,但可能也会上升,因为该国银行业拥有大量英国商业地产曝险,以及欧元区二线国家零售和企业贷款方面的曝险.

"英国银行业的展望持续偏向负面,是受该国经济前景不明朗、盈利能力承压及资产质量有下降风险所推动,"穆迪的Elisabeth Rudman表示.

该评级机构预计,英国银行业拥有足够多的资本,可以吸收在该机构基本情景和负面压力情景下的潜在损失.

穆迪称,英国银行业的盈利能力在2012-13年度可能继续承压,因为净息差疲弱、经济成长环境艰难、监管和合规成本上升,以及资本市场活动低迷.

穆迪称,英国银行业在未来12-18个月的运营环境可能仍具挑战性,因为经济成长前景疲弱,经济增长料仅"略微偏向正面".

该评级机构称,成本削减应可以使该国银行业抵挡其所面临的部分挑战,其他正面因素包括资本比率增强,特许经营业务拥有很强的基础获利能力,而且在改善流动性方面取得进展.(完)