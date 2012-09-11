《新兴市场重要经济事件预告》--9月11日-9月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月11日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织发表全球教育状况年度报告(0500).
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).
瑞士巴塞尔--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty参加金融稳定委员会脆弱性评估常设委员会(FSB Standing Committee on Assessment of vulnerabilities)会议.
9月12日(三)
圣地亚哥--智利央行议息会议.
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).
阿克拉--加纳央行宣布利率决议.
9月13日(四)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
里加--拉脱维亚央行举行会议.
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行举行会议.
马加智市(马卡提市)--菲律宾央行举行货币政策会议.
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd银行间移动支付服务系统的启动仪式(0630).
中国天津--2012年世界经济论坛新领军者年会(最后一日).
9月14日(五)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
印度CHEMBUR--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在题为"印度经济自由化进程中金融监管者角色调整"的集会上致开幕词(0500).
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn参加一次金融会议的小组讨论(0530).
9月15日(六)
塞浦路斯尼科西亚--欧元集团会议.
9月16日(日)
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第二届Plain Vanilla Beans Seminar年会上致开幕词(0430).
9月17日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).
新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告.
9月18日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。