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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月11日-9月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月11日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织发表全球教育状况年度报告(0500).

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).

瑞士巴塞尔--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty参加金融稳定委员会脆弱性评估常设委员会(FSB Standing Committee on Assessment of vulnerabilities)会议.

9月12日(三)

圣地亚哥--智利央行议息会议.

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).

阿克拉--加纳央行宣布利率决议.

9月13日(四)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

里加--拉脱维亚央行举行会议.

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行举行会议.

马加智市(马卡提市)--菲律宾央行举行货币政策会议.

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd银行间移动支付服务系统的启动仪式(0630).

中国天津--2012年世界经济论坛新领军者年会(最后一日).

9月14日(五)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

印度CHEMBUR--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在题为"印度经济自由化进程中金融监管者角色调整"的集会上致开幕词(0500).

印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn参加一次金融会议的小组讨论(0530).

9月15日(六)

塞浦路斯尼科西亚--欧元集团会议.

9月16日(日)

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第二届Plain Vanilla Beans Seminar年会上致开幕词(0430).

9月17日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).

阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).

新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告.

9月18日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定).

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).

比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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