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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月11日-9月18日

路透9月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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9/11 英国 票息0.75%,2034年到期的通胀保值公债

9/11 0130 日本 五年期公债

9/11 1530 美国 四周期国库券

9/11 1700 美国 三年期公债

9/11 加拿大 101亿加元 2012年12月20日到期的98天期国库券

9/11 加拿大 37亿加元 2013年2月28日到期的168天期国库券

9/11 加拿大 37亿加元 2013年8月29日到期的350天期国库券

9/12 意大利 90亿欧元 2013年9月13日到期的12个月期BOT债券

9/12 加拿大 30年期公债

9/12 0600 德国 50亿欧元 2017年10月13日到期的五年期联邦债券

9/12 1700 美国 10年期公债

9/13 意大利 中长期公债标售

9/13 英国 2022年9月7日到期的新公债

9/13 0120 日本 三个月期贴现国库券

9/13 0130 日本 20年期公债

9/13 1700 美国 30年期公债

9/14 英国 国库券

9/17 1530 美国 13周期和26周期国库券

9/18 0120 日本 一年期贴现国库券

9/18 西班牙 12个月和18个月期国库券

9/18 1530 美国 四周期和52周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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