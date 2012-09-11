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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:17 BJT

〔香港新股〕复星医药拟下周进行IPO推介,募资6亿美元--IFR

路透9月11日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海证交所上市公司复星医药(600196.SS)将打破香港IPO市场的静寂，带来暑期后首宗新股发行。

该公司初步定于下周开始为香港首次公开发行进行推介，募集资金6亿美元。路演预计于本月底或下月初启动。

复星医药之前透露是次拟发行最多4.76亿H股。中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)联席主承销。(完)

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--整理 林高丽; 审校 曾祥进

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