〔中国证券〕黄红元升任上证所总经理,张慎峰就任中金所总经理

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月11日电---中国上海证券交易所和中国金融期货交易所周一稍晚宣布总经理任免事项,上证所副总经理黄红元升任上证所总经理,张慎峰将出任中金所总经理.
原上证所总经理张育军将调中国证监会任职.而根据上海市政府此前公示,原中金所总经理朱玉辰将出任上海浦发银行(600000.SS)副董事长兼行长.
国内媒体报导,张慎峰历任山东证监局局长,证监会稽查总队总队长,曾担任证监会首席稽查兼稽查局局长.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。