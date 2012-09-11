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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:24 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,受三星电子等大盘股走低拖累

路透首尔9月11日电---韩国股市周二盘初下跌,追随美股走势.因投资者在近期上扬后锁定获利,且本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取政策行动,令美股周一收跌.

0003GMT时,综合股价指数.KS11下滑0.5%,至1,915.88点.三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等大盘股走低.[ID:nSB8563413](完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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