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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:36 BJT

《中国报摘》--金融时报9月11日

* 头版头条:

--截至今年二季度末,中国银行卡渗透率达到42.7%,累计发行银行卡已达32.25亿张,接近2002年初的10倍.

* 其他:

--证监会与部分金融机构负责人座谈,会议称必须大力发展资本市场,显着提高直接融资比重;并希望各类专业机构秉持加之投资理念,为资本市场的繁荣发展和维护投资者利益贡献更大的力量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 林高丽

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