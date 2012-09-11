《中国报摘》--金融时报9月11日

--截至今年二季度末,中国银行卡渗透率达到42.7%,累计发行银行卡已达32.25亿张,接近2002年初的10倍.

--证监会与部分金融机构负责人座谈,会议称必须大力发展资本市场,显着提高直接融资比重;并希望各类专业机构秉持加之投资理念,为资本市场的繁荣发展和维护投资者利益贡献更大的力量.(完)