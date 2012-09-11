〔中国债市〕资产支持票据或提速发行,为基建项目提供融资渠道

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京9月11日电---中国国家发改委巨额投资项目审批的影响还在发酵,融资渠道已来助力.中国证券报周二引述业内人士指出,资产支持票据(ABN)或提速发行,为基建项目提供资金.
"四季度ABN的发行还将提速,目前申报发行的公司已超过20家,"中证报引述业内人士称,"ABN不仅能较好地解决企业的资金问题,还能起到外部增信的效果,对于未来降低企业融资成本有一定的帮助."
中国为"稳增长"再度出招,国家发改委上周短短两天批复逾万亿投资项目.受此提振,国内股市也一改此前颓势,出现放量强劲反弹[ID:nSB1766248]
资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.
据不完全统计,8月已来,已有5家公司发行了总计55亿元人民币的ABN.
为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会日前出台非金融企业资产支持票据指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.[ID:nSB1707498](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。