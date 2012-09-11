法首富因申请入比利时籍被批缺乏爱国心

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎9月10日电（记者 Nicholas Vinocur）---法国首富阿诺特（Bernard Arnault）因寻求加入比利时国籍，被国内社会党领导人及其他左翼人士指责缺乏爱国精神。

阿诺特是奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)的掌舵人，他已证实申请加入比利时国籍。而就在他证实此事的前一天，法国总统奥朗德公布了2013年预算案的细节，当中包括向富豪加征75%税收的措施。

阿诺特否认加入比利时国籍是想少缴税，称只是出于个人和商业原因，并表示会继续在法国缴税。

尽管他出面否认，但眼下正值奥朗德动员民众支持在未来两年增税、冻结公共支出之际，他的举动还是招来尖锐抨击。

有左翼倾向的《解放日报》头版大标题赫然写道：“滚吧，你这个有钱的混蛋！”，旁边则是一张阿诺特在一款旅行包前微笑的配图。

阿诺特发表律师声明称，他将就此事起诉《解放日报》，称这样的标题不仅庸俗且暴力味十足。

左翼人士Jean-Luc Melenchon对RTL电台称，法国不需要这样的“寄生虫”；社会党议员Bruno Le Roux称，阿诺特是在“背叛法国的经济复苏”。（完）