法首富因申请入比利时籍被批缺乏爱国心

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎9月10日电（记者 Nicholas Vinocur）---法国首富阿诺特（Bernard Arnault）因寻求加入比利时国籍，被国内社会党领导人及其他左翼人士指责缺乏爱国精神。
阿诺特是奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)的掌舵人，他已证实申请加入比利时国籍。而就在他证实此事的前一天，法国总统奥朗德公布了2013年预算案的细节，当中包括向富豪加征75%税收的措施。
阿诺特否认加入比利时国籍是想少缴税，称只是出于个人和商业原因，并表示会继续在法国缴税。
尽管他出面否认，但眼下正值奥朗德动员民众支持在未来两年增税、冻结公共支出之际，他的举动还是招来尖锐抨击。
有左翼倾向的《解放日报》头版大标题赫然写道：“滚吧，你这个有钱的混蛋！”，旁边则是一张阿诺特在一款旅行包前微笑的配图。
阿诺特发表律师声明称，他将就此事起诉《解放日报》，称这样的标题不仅庸俗且暴力味十足。
左翼人士Jean-Luc Melenchon对RTL电台称，法国不需要这样的“寄生虫”；社会党议员Bruno Le Roux称，阿诺特是在“背叛法国的经济复苏”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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