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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 08:56 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元或将走弱,受欧元区不确定性拖累

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* 欧洲央行宣布购债计划后的市场乐观情绪开始消退,且不确定性迫近

* 报导称,德国议员Gauweiler的反对,可能导致德国宪法法院推迟对欧洲稳定机制(ESM)的裁决

* 德国宪法法院料将在今天稍晚作出裁定

* 若裁定延迟,应会令欧元承压,上周欧元强劲上涨

* 如果美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3),应能支撑澳元并推动欧元/澳元走低.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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