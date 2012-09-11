〔金砖国家〕9月10日股汇市收盘纵览

路透9月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月10日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.12%,报969.97点.

中国股市:沪综指周一收盘小涨,再创近四周收盘高点.分析师指出,上周五大盘拉出一根大阳线后,今日投资者大多不敢继续追高,而且宏观数据亦没带来惊喜,大盘只能高位震荡以消化浮筹,成交量有所萎缩.沪综指.SSEC收报2,134.893点,涨7.131点,或0.34%;上周五该指数大涨3.7%并创下近八个月最大单日涨幅.今日沪市A股成交金额859亿元人民币,较上日1,108亿元下降逾两成.[.SSCN]

香港股市:守住涨幅,不过投资者在上周大涨后暂事喘息,因为中国新出炉的月度贸易数据疲弱,显示出经济前景恶化,令中国基建支出计划所引燃的乐观情绪被冲淡.恒生指数.HSI微涨0.1%,恒生国企指数.HSCE下跌0.4%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一微幅收升.美国就业数据不佳令QE3(第三轮量化宽松)预期再度升温,人民币随非美货币表现走强;而最新出炉的中国8月贸易数据虽弱于预期,但影响有限,客盘表现相对平稳,最终引导市场窄幅波动.境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水仍在高位,为1,251点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4627元.[CNY/CN][ID:nSB1769916]

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印度股市:收盘近持平,因市场担忧政府一再拖延财政改革,可能加剧增长停滞并阻止央行降息,使SBI等银行股受到打击.主要股指.BSESN收升0.1%至17,766.78点,连续第三个交易日上涨.[.BO][ID:nL3E8KA421]

印度汇市:卢比因炼油商的美元买需走软,不过上周五疲弱的非农就业数据提升了市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步推出刺激政策的希望,避免了卢比进一步下跌.印度卢比兑美元INR=D2收报55.44/45,上周五收报55.3550/3650.[INR/][ID:nL3E8KA427]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,476.440点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.31%至799.69点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.09%至31.6701;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.07%,报40.5100.

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巴西股市:拉美股市收盘几无变动,中国公布的贸易数据疲弱,给本周带来一个不利的开端.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.14%至58,404.1点,连续第三个交易日收高.[ID:nL1E8KAIMM]

巴西汇市:雷亚尔小幅收高,受市场对美联储进一步推出刺激政策的乐观预期提振.雷亚尔兑美元BRBYBRL=收升0.2%,报2.0231,追随上周五其他拉美货币的涨势.[ID:nL1E8KAKYN]

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南非股市:三个交易日中首次下跌,因投资者对Woolworths(WHLJ.J)和其他零售商类股最近的涨势进行获利了结,而且10日内发生的第二次非法罢工打击了矿商Gold Fields (GFIJ.J).约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.59%,至31,343.21点.综合指数.JALSH收跌0.61%,报35,524.90点.[.J][ID:nL5E8KAIW5]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3扩大上周涨势,兑美元触及一个月高点.兰特盘中由周五纽约尾盘的8.1750升至盘中高点8.1300.[ZAR/][ID:nL5E8KAJN8](完)