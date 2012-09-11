〔新债招标〕中国国开行三、五年固息债中标利率均高于预期--业内人士

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透上海9月11日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标发行的五年固息债票面利率为4.0741%,三期品种为3.8087%,均高于此前预测均值,而一年品种中标利率为3.19%,与预期相符.
市场对一年、三年和五年固息债的利率预测均值分别为3.19%、3.75%和4.03%.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的利率预测均值分别为4.16%和4.28%.
上述五期债为国开行今年第38期至42期金融债.具体条款如下:
第38-42期
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 9月11日
一至五年:9:30-10:30
七至10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
其余: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 9月17日
起息日 9月17日
分销期 9月12日-9月17日
上市日 一年:9月19日;
三年、五年、七年和10年:9月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美