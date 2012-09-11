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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 11:06 BJT

〔新债招标〕中国国开行三、五年固息债中标利率均高于预期--业内人士

路透上海9月11日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标发行的五年固息债票面利率为4.0741%,三期品种为3.8087%,均高于此前预测均值,而一年品种中标利率为3.19%,与预期相符.

市场对一年、三年和五年固息债的利率预测均值分别为3.19%、3.75%和4.03%.

稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的利率预测均值分别为4.16%和4.28%.

上述五期债为国开行今年第38期至42期金融债.具体条款如下:

第38-42期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 9月11日

一至五年:9:30-10:30

七至10年:9:30-11:10

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

其余: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 9月17日

起息日 9月17日

分销期 9月12日-9月17日

上市日 一年:9月19日;

三年、五年、七年和10年:9月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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