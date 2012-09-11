〔中日关系〕日本"购岛"非法无效,敦促立即停止损害中国领土主权--外交部

路透北京9月11日电---就日本近日宣布的"购买"钓鱼岛以及附属小岛的行为,中国外交部周一晚间发表声明称,所谓的"购岛"完全是非法、无效的,中国强烈敦促日本立即停止一切损害中国领土主权的行为,否则,由此造成的严重后果只能由其自行承担.

当日稍早,中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明,明确宣布中华人民共和国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.而日本内阁官房长官藤村修同日宣布,已决定由政府购买"尖阁诸岛"(即中国钓鱼岛及其附属岛屿)中的钓鱼岛、北小岛和南小岛,将这三个岛"收归国有".

"钓鱼岛是中国固有领土,在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步."国务院总理温家宝周一在外交学院讲话时亦发表相关言论.

外交部声明并称,日本政府的所谓"购岛"丝毫改变不了日本侵占中国领土的历史事实,丝毫改变不了中国对钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权,中国政府不会坐视领土主权受到侵犯.

"中方强烈敦促日方立即停止一切损害中国领土主权的行为,不折不扣地回到双方达成的共识和谅解上来,回到谈判解决争议的轨道上来."外交部表示,"如果日方一意孤行,由此造成的一切严重后果只能由日方承担."

国家主席胡锦涛稍早在出席亚太经合组织第20次领导人非正式会议期间同日本首相野田佳彦进行交谈时郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的. [ID:nSB1767598]

日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权,这片海域拥有丰富的渔业资源,并可能拥有非常可观的油气储量.2010年,中日两国关系骤然转冷,当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞,日方随即拘捕了中方船长.

外交部强调,中国政府始终重视发展中日关系.但中日关系的健康稳定发展需要日方同中方相向而行、共同努力.日本政府的"购岛"行为是同维护中日关系大局背道而驰的.

新华社亦在同日发表时评称,日本不顾中方的坚决反对和严正交涉,不顾胡锦涛主席日前在APEC会场的郑重告诫,执意推进"购岛"进程,"这严重损害了中国的领土主权,伤害了中国的民族感情,中日关系面临新世纪以来最为严峻的挑战."

中日钓鱼岛争执升温,已开始波及两国的经贸关系.周一公布的贸易数据显示,今年前八个月中日贸易总值为2,187亿美元,下降1.4%.中国汽车工业协会最新数据亦显示,8月日本汽车在中国市场销量降低.(完)