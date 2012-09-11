〔欧洲政经〕西班牙首相预期欧盟会给求援国定下"合理"条件

路透马德里9月10日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周一表示,他预期如果西班牙寻求救援,欧盟会给西班牙定下合理条件.他还表示,别人不应该指导他具体应该削减哪些公共支出,也不会减少养老金.

西班牙已从欧元区获得最多1,000亿欧元(1,286亿美元)救援来支持受困的银行业.该国也表示,只要欧元区伙伴国和欧洲央行清楚说明将附带何种条件,西班牙就有可能寻求主权救援.

"我绝对相信,各方都会合理行动,但我要重申,我们还没有做出决定,"拉霍伊向西班牙国家电视台表示.

他还表示,在9月14-15日欧元区和欧盟财长会议前,不会就救援做出任何决定.

"我将研究各项条件.我不希望,也不会接受别人告诉我们需采取哪些具体政策和削减哪些支出,"拉霍伊说.

他已经上调了所得税和增值税,并推动数以十亿欧元计的撙节计划,其中包括削减教育和健康等公共服务支出,但并未削减养老金.他曾许下承诺,不会在2013年预算案中减少养老金支出.(完)