〔美国个股〕CIT中国子公司美联信金融租赁获22亿元银团贷款

路透上海9月11日电---美国领先的融资服务提供商CIT集团(CIT.N)的中国全资子公司美联信金融租赁公司周一稍晚宣布,完成总额22亿元人民币的新银团贷款,用于支持中国的业务发展.

公司新闻稿称,交通银行(3328.HK)(601328.SS)担任此次银团贷款的牵头行和代理行,中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)担任副牵头行,其他参贷行包括北京银行(601169.SS)和招商银行(600036.SS)(3968.HK).

新闻稿引述CIT集团董事长兼首席执行官John A. Thain的话,"这笔新的贷款比去年集团在中国获得的18亿人民币贷款额度更高.它将为CIT在中国继续拓展融资租赁业务提供强有力的资金保障.同时,这也表明CIT在推动全球融资战略方面取得了可喜的成果."

新闻稿称,该笔银团贷款提款有效期至2014年9月,每笔贷款使用期限为三年.

除了资本金及留存利润,国内租赁公司需要大量外部举债,主要形式是银行贷款.

目前中国拥有融资租赁业务的金融、外资和内资租赁公司约300家,业务规模已超过1万亿元,已成为全球第二大租赁市场.其中由商业银行组建的金融租赁公司数量约20家,但凭借其雄厚的资金实力,其市场份额已占据半壁江山.(完)