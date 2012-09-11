〔美国个股〕CIT中国子公司美联信金融租赁获22亿元银团贷款

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月11日电---美国领先的融资服务提供商CIT集团(CIT.N)的中国全资子公司美联信金融租赁公司周一稍晚宣布,完成总额22亿元人民币的新银团贷款,用于支持中国的业务发展.
公司新闻稿称,交通银行(3328.HK)(601328.SS)担任此次银团贷款的牵头行和代理行,中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)担任副牵头行,其他参贷行包括北京银行(601169.SS)和招商银行(600036.SS)(3968.HK).
新闻稿引述CIT集团董事长兼首席执行官John A. Thain的话,"这笔新的贷款比去年集团在中国获得的18亿人民币贷款额度更高.它将为CIT在中国继续拓展融资租赁业务提供强有力的资金保障.同时,这也表明CIT在推动全球融资战略方面取得了可喜的成果."
新闻稿称,该笔银团贷款提款有效期至2014年9月,每笔贷款使用期限为三年.
除了资本金及留存利润,国内租赁公司需要大量外部举债,主要形式是银行贷款.
目前中国拥有融资租赁业务的金融、外资和内资租赁公司约300家,业务规模已超过1万亿元,已成为全球第二大租赁市场.其中由商业银行组建的金融租赁公司数量约20家,但凭借其雄厚的资金实力,其市场份额已占据半壁江山.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。