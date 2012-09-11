《交易视点》中国资金面趋于改善,但QE3预期提升风险偏好--中金

路透北京9月11日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，中国CPI将在四季度低基数效应下进一步推高，而欧央行OMT和联储QE3预期增强提振了全球风险偏好，但这只是中国收益率在下降通道中的阶段性反复，在战略上坚持看多，而战术上仍然需通过支付互换固定利率来适度对冲短期内的不确定因素，因为海外风险偏好的上升对互换利率的推升作用会较现券更明显。

考虑到流动性的负面冲击已基本结束，投资者可以增持容易受益于资金面改善的3-5年期政策性银行债。

**“猪”“油”不会大幅推高CPI**

CPI同比反弹幅度低于市场预期，有几点值得关注：首先，在蔬菜价格大幅上涨的情况下，CPI 食品的反弹力度并没有明显高于季节性，归因于肉类价格的反弹力度显着低于季节性，而蔬菜价格的波动往往与天气因素有关，并不具有明显的趋势性。

第二，尽管猪肉同比由于低基数效应开始见底回升，但其他肉禽同比却开始快速回落，抑制了肉类整体价格的回升。

第三，在成品油价上调的情况下，非食品同比反而出现了小幅回落，显示PPI 同比的持续回落开始对其他消费品价格产生下拉作用，并抵消了油价上调的影响。

第四，服务同比止升企稳，显示劳动力成本和房价推升的压力在减弱。

四季度低基数效应将进一步推高CPI同比是十分确定的，但市场更担心的是猪肉价格进入上涨周期，加上QE3可能引起油价的新一轮上涨，从而导致明年的CPI同比回升至3%以上。我们认为明年CPI同比仍将维持在2-3%之间，通胀在中期内尚不会对债市构成基本面风险。

首先，目前生猪存栏量并不低，M2增速也没有显着回升，供给和需求均不支持猪肉价格的大幅反弹。

其次，与前两轮QE不同的是，目前以中国为代表的新兴市场经济出现明显下滑，而这些经济体是过去几年拉动大宗商品需求的主要贡献者，因此欧洲OMT和美国QE3对原油价格的推动有限。

**基建和房地产能否推动投资增速见底回升？**

8月份总体投资增速进一步下滑，但其中基建投资和房地产投资增速都出现了回升，只有制造业投资大幅下滑。在发改委基建项目批复加速、房地产销售回暖的情况下，投资增速未来是否将见底回升呢？

我们认为政策刺激以及楼市回暖可能使投资下滑速度放缓或者在底部企稳，但其力度尚不足以支持投资增速的趋势性回升。

首先，发改委近期批复的项目已经部分反映在前期投资增速的回升中了，而且这些项目投资区间长，对年内投资增速的提升效果不确定。

第二，虽然销售回暖有助于推动房地产投资的回升，但今年上半年投资收缩幅度弱于09年与保障房投资增速处于高位有关，而下半年保障房投资受去年高基数影响会出现下降，同时商品房的销售增速没有回升至竣工面积增速以上，这意味着库存压力仍然有增无减，将抑制商品房的投资。

第三，要拉动投资增速的回升仅有产业政策是不够的，还要有货币政策的配合，即使考虑债券融资对贷款的替代作用，目前投资资金来源增速仍然远低于投资额增速，而历史上两者不会有明显的差异。

**资金面趋于改善,但QE3预期提升风险偏好**

资金面对债市的冲击接近尾声，尽管7天回购利率依然维持在3.4%附近，但有“虚高”的成分，1天回购利率更加真实，近期成交量占比持续上升，目前已接近5 月资金宽松时的水平。

在公开市场连续两周净回笼的情况下，资金面反而出现改善可能与外汇占款的回升有关，一方面美元走弱提高了人民币的结汇意愿，另一方面进口的下降减少了购汇需求，后一个因素可能为主。

进入中下旬，虽然存在季节性收紧效应，但央行逆回购操作应可以实现对冲，上周央行跟随二级市场回购利率的回落下调逆回购发行利率，也表明其希望保证逆回购规模。

市场对风险的关注点重新转向基本面，尽管8月经济数据依然疲弱，且通胀也低于市场预期，但欧央行OMT 以及对美联储QE3 的预期增强提振了全球风险偏好，中长期收益率是否会像今年一季度那样进一步回升至今年4 月的高点？

短期来看，本周美联储议息会议内容十分关键，如果美联储在9月就推出QE3，那么市场在短期内还将继续面临调整的压力。

中期来看，QE3很难起到此前压低美元的效果，因为无论从经济基本面还是息差角度，美元很难相对于欧元有较明显的贬值，而新兴市场经济的动力也大不如前，美元相对于新兴市场货币的吸引力实际在上升，这意味着由QE3引发的通胀预期会弱于前两轮。

总体来看，我们仍然认为收益率没有进入回升的拐点，而只是在下降通道中的阶段性反复，因此在战略上坚持看多，但战术上仍然需要通过支付互换固定利率来适度对冲短期内的不确定因素，因为海外风险偏好的上升对互换利率的推升作用会较现券更明显。

考虑到流动性的负面冲击已基本结束，可以增持容易受益于资金面改善的3-5 年期政策性银行债，因为在本轮调整中，该期限段的收益率升幅最大，已接近4 月的高点。(完)

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