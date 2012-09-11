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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:07 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油受中国疲弱数据拖累下跌,但刺激憧憬提供支撑

路透首尔9月11日电---美国原油期货周二下跌,受累于中国经济数据疲弱引发市场对需求的忧虑,但冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激举措,令油价跌幅依然受限.

截止0047GMT,美国10月原油期货CLc1下跌0.30美元,至每桶96.24美元,周一结算价小涨0.12美元,报每桶96.54美元.

布兰特10月原油期货LCOc1亦下滑0.30美元,报每桶114.51美元,周一收涨0.56美元,至每桶114.81美元.

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