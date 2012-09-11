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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:01 BJT

〔全球农业〕澳洲将小麦产量预估下调7%至2,250万吨,因乾旱天气影响

路透悉尼9月11日电---澳洲将2012/13种植年度的小麦产量预估下调约7%,至2,250万吨.这突显出波及重要小麦出口州--西澳全境的乾旱天气对作物产生的影响.

澳洲农业资源经济及科技局数据显示,第三季小麦产量预估由6月时的2,410万吨下调.澳洲为全球第二大小麦出口国.

去年澳洲小麦产量达成创纪录的2,950万吨.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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