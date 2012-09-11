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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 09:28 BJT

〔美国个股〕财政部将出售价值180亿美元的AIG普通股,每股32.50美元

路透9月10日电---美国财政部周二宣布:

* 将出售553,846,153股美国国际集团(AIG)普通股,售价为每股32.50美元

* 将从出售AIG股票中获得约180亿美元

* 截止目前对AIG的投资已实现获利124亿美元.(完)

--编译 肖群英;审校 沈以文

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