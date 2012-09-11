《中国债券市场每日交易备忘》--9月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年期固息债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.19% 国开行不超过60亿元三年期固息债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.75% 国开行不超过60亿元五年期固息债9:30-10:30招标,利率预测均值为4.03% 国开行不超过60亿元七年期固息债9:30-11:10招标,利率预测均值为4.16% 国开行不超过60亿元10年期固息债9:30-11:10招标,利率预测均值为4.28% 铁道部100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率区间3.67%-4.67% 铁道部100亿元20年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.28%-5.28% 中电投贵州金元集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 福耀玻璃( 600660.SS )6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 中粮屯河( 600737.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 山东新希望六和集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 蒙西水泥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 山鹰纸业( 600567.SS )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 双环股份( 000707.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中行主承 湖南高速公路建设开发总公司19亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 上海浦发集团10亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+),交通银行和渤海银行主承 建发股份( 600153.SS )7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 浙江恒逸集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和进出口行主承 深圳燃气( 601139.SS )4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 云铝股份( 000807.SZ )1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 江苏洋河集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 亨通集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中化股份20亿元六个月期超短融011225002,票面利率3.90% 江苏国信资产管理集团12亿元一年期短融041260057,票面利率4.20% 深圳特发集团6亿元一年期短融041260058,票面利率5.18% 中铝公司50亿元一年期短融041252038,票面利率4.20% 神华集团100亿元五年期中票1282328,票面利率4.54% 陕西有色金属控股集团30亿元五年期中票1282327,票面利率4.82% 北大方正集团10亿元两年期中票1282325,票面利率5.00% 北大方正集团20亿元五年期中票1282326,票面利率5.65% ============================================================================== 三、缴款: 广东省政府43亿元五年期地方债1263001,票面利率3.21% 广东省政府43亿元七年期地方债1263002,票面利率3.40% 南京高新技术经济公司9亿元七年期固息债1280273,票面利率6.94% 江苏盐业集团5亿元一年期短融 招商证券( 600999.SS )20亿元三个月期短融 中石油集团200亿元六年期中票1282329,票面利率4.65% 山东国有资产投资控股10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中电投集团29亿元三年期中票0982126到期兑付,票面利率3.80% 太钢不锈( 000825.SZ )20亿元三年期中票0982127到期兑付,票面利率4.30% 江西投资集团8亿元15年期固息债068037付息,票面利率4.38% 兴业银行( 601166.SS )20.05亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债091001付息,票面利率4.30% 兴业银行79.95亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债091002付息,票面利率5.17% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --按销量计中国第六大汽车企业--广州汽车集团股份有限公司( 601238.SS )( 2238.HK )周二 刊登公告称,拟发行不超过20亿元人民币A股可转换债券,以及在中国境内发行至多40亿元公司 债. [ID:nSB1770762] --中国国家发改委巨额投资项目审批的影响还在发酵,融资渠道已来助力.中国证券报周二 引述业内人士指出,资产支持票据(ABN)或提速发行,为基建项目提供资金.[ID:nSB1770888] --中国上海证券交易所和中国金融期货交易所周一稍晚宣布总经理任免事项,上证所副总 经理黄红元升任上证所总经理,张慎峰将出任中金所总经理.[ID:nSB1770824] --国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇