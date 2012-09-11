《交易视点》中国转债上周下跌是低吸机会,后续追涨需谨慎--中金

路透北京9月11日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，基于股市走势和转债市场风险点的判断，仍建议控制低吸节奏，对追涨抱有疑虑，建议继续关注季度末、股市调整和转债供给兑现等时点的低吸机会。

个券方面，除中行、重工、国投外，非银行大盘转债、工行等性价比大为改善，在博弈“维稳行情”方面有一定的价值。

**策略观点**

上周转债市场曾出现“异常”下跌。本次下跌的性质如何？更像是个别机构的止损斩仓，与去年三季度性质不同。我们在近期报告中多次提到，制约近期转债市场表现的因素在于：股市弱势震荡，供给压力虎视眈眈，资金面紧张等。

但是，我们在9月份月报曾提到，这些风险因素大多已经被消化，后市更加关注调整中的低吸机会。制约近期转债市场表现的因素有何变化？

股市方面，反弹到来时间早于预期，我们将其定义为阶段性反弹，短期有望延续、空间有限，期间需经受季末资金面和经济数据考验。

其次，供给方面仍旧虎视眈眈，但在节奏上可能慢于市场预期。

因此，鉴于上周这次下跌是在市场底部脱离“基本面”的下跌，我们认为构成了一次短暂的低吸机会。后市如何操作？

基于股市走势和转债市场风险点的判断，我们仍建议控制低吸节奏，对追涨抱有疑虑，建议继续关注季度末、股市调整和转债供给兑现等时点的低吸机会。个券方面，除中行、重工、国投外，非银行大盘转债、工行等性价比大为改善，在博弈“维稳行情”方面有一定的价值。

**热点个券**

银行转债：银行转债上周经历了大幅调整，中行转债跌破97元，而工行转债一度跌至面值附近。决定银行股走势的关键的问题还在于资产质量担忧未来如何演绎。而目前银行股的估值水平反映的已经不仅仅预期盈利下滑，而是反映投资者对资产质量问题的严重担忧。

资产质量问题未必一定演化为系统性问题，关键在于坏消息还有待兑现，投资者没看到宏观经济企稳及拐点。在这种背景下，银行整体有可能呈现弱势震荡格局，难有大幅上涨触发剂。但至少可以肯定，银行股下跌空间已经十分有限。

而短期来看，考虑到银行股在股指维稳中的重要性，我们对其走势保持稳定有些许期待。我们仍建议继续配置中行转债。

工行转债估值跌无可跌，绝对价位也出现大幅下降，“进可攻、退可守”特性开始体现，至少性价比超过正股和股指无疑，风险承受能力较强投资者可将其用于博弈维稳行情。

中海转债：中海转债在上周三曾放量下跌。我们认为投资者高估了转债的防御性和正股的弹性，加上转债估值不便宜，因而之前一直不看好该转债。

此外，该转债条款博弈机会仍不高。经过上周的下跌以后，我们对该转债开始中性看法，持有者继续持有，其他投资者以观望中等待纯债替代机会为主。(完)

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