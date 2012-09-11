《汇市简讯》美元/马币走势偏多,关注美元/坡元动向以获得指引

0103GMT * 美元/马币(林吉特)如预期开盘走坚,报3.1040-3.1060. * 迄今为止该货币对交投于3.1050-3.1060区间. * 尽管走势略微偏多,但整体交投清淡. * 交易商预计,若美元/坡元明确升破隔夜市场高位1.2371,会给美元/马币的走势带来新的指引. * 美元/马币最新报3.1045-3.1055,无本金交割远期外汇(NDF)报3.1090-3.1110.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=