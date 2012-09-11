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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:38 BJT

《汇市简讯》菲律宾7月出口强劲,压制美元/披索走势

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* 美元/菲律宾披索开盘报41.67,但受到菲律宾强劲出口数据压制

* 该货币对跌至41.64,最新波动区间在41.63-41.65

* 7月菲律宾出口同比增长7.8%,高于6月的4.3%,电子产品出口同比锐减25.6%

* 预料美元/菲律宾披索在41.60附近仍获得支撑,因担忧菲律宾央行干预.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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