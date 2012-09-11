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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:22 BJT

〔全球金市〕金价小涨,关注美联储和德国宪法法院的决定

路透新加坡9月11日电---金价周二小幅走升,缩减上交易日的跌幅,投资者等待德国宪法法院对欧元区援救基金的关键裁决,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)就刺激经济措施做出决定.

0037 GMT,现货金XAU=小涨0.2%至每盎司1,728.40美元,上交易日下跌逾0.6%.

美国期金GCcv1几无变动,报1,730.90美元.

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