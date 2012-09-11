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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:20 BJT

〔台湾股市〕小幅高开,台积电在公布8月营收后上涨

路透台北9月11日电---台湾股市周二小幅高开0.2%,芯片(晶片)代工厂商台积电(2330.TW)走高,此前其公布8月强劲营收表现.

加权股价指数.TWII盘初涨14.49点,报7,497.23点,上一交易为上涨0.8%.

台积电上涨0.8%,带动电子类分项指数.TELI扬升0.5%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超15.4亿台币,连续第二日买超;上交易日为买超85.51亿.[ID:nST0549779] (完)

--编译 隋芬;审校 王兴亚

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