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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:20 BJT

〔韩国经济〕9月1-10日出口同比下降33.8%,进口降19.7%--海关数据

路透首尔9月11日电---周二海关数据显示,9月前10天韩国出口较上年同期减少33.8%,同期进口下降19.7%.

韩国关税厅数据显示,该国9月1-10日出口额下降至116.6亿美元,进口额降至143.8亿美元.

同比数据基于路透计算得出.今年9月前10天要比上年同期少一个工作日.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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