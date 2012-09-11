〔路透调查〕今年欧洲央行不会将存款利率降至零以下

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透班加罗尔9月10日电---周一路透对欧元货币市场交易商的调查显示,今年欧洲央行不会将存款利率降至零以下.
7月欧洲央行把存款利率降至零,以阻止银行业者将资金囤积在该央行而非放贷.
参与路透调查的26名交易商中有21人称,欧洲央行今年将不会下调存款利率,负利率实质上意味着要对银行业者在欧洲央行存放多余资金征收费用.5人称该央行将下调.
交易商预计,本周欧洲央行7天期操作将配置1,290亿欧元(1,650亿美元),略高于上周标售到期的1,260亿欧元.
他们亦预计,本周欧洲央行一个月期微调操作将配置250亿欧元,规模与上月标售到期的资金量相若.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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