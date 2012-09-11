〔路透调查〕今年欧洲央行不会将存款利率降至零以下

路透班加罗尔9月10日电---周一路透对欧元货币市场交易商的调查显示,今年欧洲央行不会将存款利率降至零以下.

7月欧洲央行把存款利率降至零,以阻止银行业者将资金囤积在该央行而非放贷.

参与路透调查的26名交易商中有21人称,欧洲央行今年将不会下调存款利率,负利率实质上意味着要对银行业者在欧洲央行存放多余资金征收费用.5人称该央行将下调.

交易商预计,本周欧洲央行7天期操作将配置1,290亿欧元(1,650亿美元),略高于上周标售到期的1,260亿欧元.

他们亦预计,本周欧洲央行一个月期微调操作将配置250亿欧元,规模与上月标售到期的资金量相若.(完)