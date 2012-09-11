《中国报摘》--其他报纸重要消息9月11日

**上海证券报**

--记者获悉,涉及十多亿人切身利益的大病保险实施细则,保监会近期将以"通知"的方式下达全系统.

--中国工信部部长苗圩透露,中国将在一年左右的时间内发放4G牌照,这对于4G技术TD-LTE将是一个极大的利好消息.

**人民日报**

--国务院副总理李克强称,中国仍然是一个发展中国家并将长期属于发展中国家,中国将面向市场需求改造提升传统产业,大力发展新兴产业,尤其是促进服务业加快发展.他并称,人民币的国际化将是一个逐步有序推进的过程.

--针对有媒体报导部分地区出现大规模裁员和农民工返乡现象,人力资源和社会保障部副部长信长星澄清,当前就业形势总体平稳,1-8月城镇新增就业好于去年同期,没有出现部分地区大规模裁员或返乡的事件.

--面对今年9月10日日本政府宣布"购买"钓鱼岛及其附属的南小岛和北小岛,实施所谓"国有化".人民日报文章称,日本政府的这一行径是对中国领土主权的严重侵犯,中国政府和人民对此表示坚决反对和强烈抗议,中国钓鱼岛岂容他人肆意"买卖".

--对于网上传言称"中国社保缴费全球最高",人民日报在经过社保与养老保险调查后称,中国社保缴费率并非全球最高.社保名义缴费率在173个国家或地区中位列13,有降低的空间.综合来看,中国养老制度的保障水平还有提升空间,同时应增强便携性与透明性等.

**第一财经日报**

--铁道部公布的《2012年1-8月全国铁路主要指标完成情况》透露今年前8个月,铁路固定资产投资为2,714.98亿元人民币,同比下降24.1%.分析人士预计铁路固投和基本建设投资降幅趋缓的趋势仍将持续.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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