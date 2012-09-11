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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 10:34 BJT

〔路透专访〕英国Hermes基金公司预计大宗商品投资将反弹

路透伦敦9月10日电---英国Hermes基金管理公司认为,今年早前市场急跌时流入只做多商品基金的资金枯竭后,想对冲通胀风险的养老基金和其它机构对大宗商品投资的兴趣回升.

Hermes基金的大宗商品主管Colin O'Shea称,随着近几周市场上涨,机构投资者重新有信心将高配股票的投资组合多样化,提高大宗商品的配比.

"鉴于今年以来市场一直存在不确定性,尤其是夏天那段时间,我们几乎看不到贝塔投资,"O'Shea对路透记者表示.

"年中时,大宗商品价格下跌了近20%,那着实能吓走我们的最佳投资者."

他指的是那些寻找只做多商品基金的投资者,他们希望将大宗商品当做一个资产类别来持有.

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