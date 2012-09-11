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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 09:50 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货徘徊于六周低位附近,等待美国农业部供需报告

路透悉尼9月11日电---美国玉米期货周二小幅上涨,但仍持于上交易日所及六周低位附近,交易商等待下一份美国农业部供需报告出炉.

12月玉米期货CZ2上涨0.16%至每蒲式耳7.84-1/2美元,周一收低2%.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2几无变动,报每蒲式耳8.90美元,上交易日收低1.69%.

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