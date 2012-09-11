〔中国金属〕中国或在年底前增加购买精炼锡--交易商

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月10日电---据业内消息人士透露,中国焊料制造商今年底之前可能会增加购买精炼锡,因预期经济刺激措施将出台,为此提前增加库存.
中国是全球最大的精炼锡生产国和消费国.最新数据显示,中国今年前七个月进口了17,393吨精炼锡和锡合金,较上年同期大增173%.
消息人士称,大多数焊料制造商目前的库存较低,因为今年中国经济放缓令其产品需求下降.
国际锡业协会(ITRI)的数据显示,中国2011年消费的153,870吨精炼锡中,有超过60%用于生产锡焊料.
"如果需求一如预期增加,我们所有人都会争相买锡,"河北省海峰金属制品公司一位不愿透露姓名的高层表示."中国的锡价可能强劲上涨."
这位高层表示,他所在的公司因预期中国新一届政府将出台一系列提振经济的措施,将在今年11月至2013年1月期间增加精炼锡的库存.
其它焊料制造商也有同样的预期.
"需求现在已经触底.第四季应该能改善,因为往年那个时候都是消费高峰期,今年也会一样,"广西一家焊料制造厂的管理人员说到.
周一中国国内市场的精炼锡SN-1-CCNMM价格较今年2月创下的高位跌近20%,约报每吨149,250元人民币(23,500美元).
有交易商表示,如果国内金属价格超过进口价格,中国可能在年底前后增加精炼锡进口.
ITRI预计,由于需求疲软迫使熔炼厂减产,中国今年的精炼锡产量将较2011年减少5%至15.2万吨.
"我们原本计划2012年产量超过5,000吨,可现在看来或许还不到3,000吨.7月以来的需求非常差,"云南省一家中等规模的锡熔炼厂的销售经理表示.
最新官方数据显示,中国今年前七个月的精炼锡产量为82,471吨,较上年同期减少了4%.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。