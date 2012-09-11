〔中国金属〕中国或在年底前增加购买精炼锡--交易商

路透香港9月10日电---据业内消息人士透露,中国焊料制造商今年底之前可能会增加购买精炼锡,因预期经济刺激措施将出台,为此提前增加库存.

中国是全球最大的精炼锡生产国和消费国.最新数据显示,中国今年前七个月进口了17,393吨精炼锡和锡合金,较上年同期大增173%.

消息人士称,大多数焊料制造商目前的库存较低,因为今年中国经济放缓令其产品需求下降.

国际锡业协会(ITRI)的数据显示,中国2011年消费的153,870吨精炼锡中,有超过60%用于生产锡焊料.

"如果需求一如预期增加,我们所有人都会争相买锡,"河北省海峰金属制品公司一位不愿透露姓名的高层表示."中国的锡价可能强劲上涨."

这位高层表示,他所在的公司因预期中国新一届政府将出台一系列提振经济的措施,将在今年11月至2013年1月期间增加精炼锡的库存.

其它焊料制造商也有同样的预期.

"需求现在已经触底.第四季应该能改善,因为往年那个时候都是消费高峰期,今年也会一样,"广西一家焊料制造厂的管理人员说到.

周一中国国内市场的精炼锡SN-1-CCNMM价格较今年2月创下的高位跌近20%,约报每吨149,250元人民币(23,500美元).

有交易商表示,如果国内金属价格超过进口价格,中国可能在年底前后增加精炼锡进口.

ITRI预计,由于需求疲软迫使熔炼厂减产,中国今年的精炼锡产量将较2011年减少5%至15.2万吨.

"我们原本计划2012年产量超过5,000吨,可现在看来或许还不到3,000吨.7月以来的需求非常差,"云南省一家中等规模的锡熔炼厂的销售经理表示.

最新官方数据显示,中国今年前七个月的精炼锡产量为82,471吨,较上年同期减少了4%.(完)