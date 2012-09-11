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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 10:11 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元皆跌离两周高位,静候欧洲方面消息

路透悉尼/惠灵顿9月11日电---澳元和新西兰元周二从两周高位回落,因出现获利了结.德国将就欧元区救援基金进行重要裁决,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周稍晚也将作出政策决议.

澳元兑美元AUD=D4小跌至1.0324美元,低于周一国内尾盘的1.0355美元,也低于上周五触及的8月27日来高位1.0401.交易商表示,亚股疲软、模型基金卖盘和获利了结,都打压澳元.

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