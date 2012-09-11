〔路透调查〕美国楼市正在复苏之中,但房价上涨料将保持温和

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
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* 许多经济学家认为美联储购买MBS效果不大
* 房价在2012年料仅微幅上涨
路透华盛顿9月10日电---路透调查结果显示,美国房屋市场正在复苏,但今明两年房价上涨仍将温和.这也暗示若美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买抵押支持证券(MBS),地产市场不会从中得到太大帮助.
近期楼市出现改善迹象,许多经济分析师认为房屋建筑行业将自2005年以来首次对经济增长作出贡献.
实际上,在过去一周的调查中,38位受访经济分析师中有35位认为市场正在复苏.
但复苏脚步之慢仍然让人忧心.调查中分析师预估中值显示,以标准普尔/Case Shiller的20大城市房价综合指数衡量,美国今年的房价将仅增长1%.
这虽好于7月调查时对房价持平的预估,但仍然赶不上通胀率的脚步.今明两年消费者物价指数(CPI)料上涨2%.
"要进入全面复苏,仍需等待数年,"Raymond James经济分析师Scott Brown说.
路透调查预估明年房价将上涨2.5%,涨幅亦大于7月调查时预估的1.8%.
许多美联储观察人士认为,联储的第三轮量化宽松政策(QE3)很可能涉及购买MBS,这或将拉低美国的抵押贷款利率.
但调查中34位分析师有21位认为,美联储购买MBS不会对房地产市场有太大激励作用.
他们认为,贷款条件收紧正在阻碍购房.而信贷成本的影响可能越发地退居次要.
历史上房屋市场曾帮助引领美国经济走出衰退.但最近这次楼市泡沫中积累了大量的债务,再加上房价大幅下滑,严重削弱了房地产市场.而且泡沫破灭时期的一系列债务违约也损害了房主的信用.
预计第三季成屋销售年率料为455万户,第四季料增至470万户.这甚至远远低于美国楼市泡沫真正开始之前的2003年,与1997年前后的水平更为接近.
经济分析师预计,今年30年期抵押贷款利率的平均水准将为3.72%.(完)
--编译 郑茵;审校 王兴亚
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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