〔中国企业〕华为将宣布19亿美元投资计划,促进英国业务增长--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月11日电---Sky News报导称,中国华为[HWT.UL]将宣布在英国投资12亿英镑(19亿美元),以促进该地区业务的增长.华为是全球第二大电信设备制造商.
报导称,华为计划直接投资6亿英镑,未来五年在英国新增至少700个工作岗位.将来通过收购进一步投资6亿英镑.
不能立即联系到华为对此置评.英国政府也拒绝发表评论.
据Sky News报导,华为首席执行官任正非出访英国时或将宣布上述投资计划.
华为一直在积极招募外籍管理人士,包括前政府官员和行业知名人士,涉及高管及研发等各种职位,以实现其全球化目标.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。