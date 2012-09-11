〔路透调查〕即使外汇储备攀升,瑞士央行也能守住瑞郎汇价上限

路透苏黎世9月10日电---路透调查显示,就算希腊或其他国家退出欧元区,瑞士央行也料将能够成功守住瑞郎汇价上限,而且随着经济放缓,汇率防线没有加固的必要.

调查凸显了瑞士央行在设定瑞郎汇价上限一年后所收获的信誉.瑞士央行当时为欧元兑瑞郎设定1.20瑞郎的底限,以抑制因欧元危机而涌入瑞郎的避险资金.

瑞士央行誓言将保护瑞士避开货币升值引发通缩与经济衰退的风险,并警告若前景恶化,可能采取进一步措施.

瑞士央行将于周四0730GMT发布最新的货币政策决议声明.

路透访问的37位分析师一致预计,瑞士央行将维持瑞郎的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)CHLBOR=ECI目标区间在0-0.25%不变.平均而言,他们预期在2014年第一季前央行都将维持指标利率在这个极低水平.

欧元区是瑞士最大的出口市场,因此欧债危机引发了关于瑞士经济萎缩的担忧.在2011年9月6日瑞士央行设定瑞郎汇价上限后,瑞士经济数月里的表现意外稳健,令人质疑汇价上限还能维持多长时间.由于持续抛售瑞郎,瑞士央行的外汇储备已不断上升.

不过瑞士经济在第二季意外萎缩,又支持了设置汇率上限的理由.

瑞士央行将于周四发布最新预估,路透调查显示央行将把2012年经济增长率预测从1.5%调降到1%.

在20位作出回复的分析师中,18人相信即便希腊或其他国家退出欧元区,1.20的汇率上限也能守住.

"当前阶段不确定性极高,而且瑞士央行极欲协助维持或重建信心,如果放弃汇价上限,对经济和瑞士央行本身(从储备价值损失)来说,代价都将是巨大的."法国巴黎银行分析师Evelyn Herrmann说.

瑞士央行的外储规模已膨胀至相当于国内生产总值(GDP)的71%,瑞郎的大幅升值会令其蒙受损失.

这种情况曾在2010年发生过,当时瑞士央行在外币仓位上遭受了265亿瑞郎亏损,造成央行总裁面临下台呼声.

不过瑞士央行今年上半年实现大量获利,暂时平息了批评声,而且上周五数据显示8月外储增长步伐大幅放缓,也可能带来鼓励.

调查还显示,瑞士的物价涨幅将持续远低于央行通胀率2%的稳定物价门槛,为央行保持宽松政策和实施干预提供充裕空间.

根据调查结果,瑞士今年通胀率料为负的0.6%,之后两年会逐渐升到0.3%与0.6%.

瑞士官员表示,政府研究过应对欧元一旦瓦解的额外举措.本次调查的23位分析师中有15人称,瑞士央行不会采取进一步措施,三个月前是19位分析师中有11人这样认为.

预期会有进一步措施的分析师认为,央行最可能采取的做法是上调对商业银行在央行存放活期存款的收费,可能性其次的做法是规定商业银行向海外客户对瑞郎存款收取费用.(完)