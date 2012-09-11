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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 10:24 BJT

《汇市简讯》澳元走势仍受到中国因素影响

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* 澳元/美元在亚洲交易时段多数时间一直在低位附近徘徊

* 中国股市沪综指下跌0.8%,对澳元走势不利

* 澳元/美元升至1.0335,因中国8月新增贷款数据高于预期(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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