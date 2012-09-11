〔欧元区金融〕欧洲央行上周未购买公债,SMP计画悄然落幕

路透法兰克福9月10日电---欧洲央行上周停止证券市场计划(SMP)之前并没有购买政府公债.欧洲央行将以一项新计划取代SMP,希望能更有效地降低受困欧元区国家的借款成本.

欧洲央行上周四同意推出可能是无限量的新购债计划,旨在通过降低在危机中受创的欧元区国家借款成本,以换取他们恪守苛刻改革条件的承诺.

"今天在决定推出直接货币交易计划(Outright Monetary

Transactions,OMT)之后,证券市场计划将被终止,"欧洲央行总裁德拉吉上周四在央行政策会议之后表示.

新计划可能通过无限量的购买公债,以取得市场的信任.而计划之所以能赢得支持,是因为德拉吉坚持欧洲央行将只援助那些签署并实施严格政策要求的国家.

由于欧洲央行将继续持有根据SMP购买的公债直至到期,因此该行每周仍将继续公布SMP的规模,并在每周二以同等资金进行冲销,以减轻通胀升高风险.

欧洲央行周一表示,由于先前购买公债尚未到期,而且也没有新买入公债,整体SMP规模仍为2,090亿欧元.(完)