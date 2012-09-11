美国与以色列仍对为伊朗核问题设"红线"存在分歧

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Maayan Lubell/Matt Spetalnick
路透耶路撒冷/华盛顿9月10日电---以色列总理内塔尼亚胡称，以色列和美国正在商讨为伊朗核项目设置一条"明确的红线"，但两国仍对是否就对伊朗动武设置明确门槛存在分歧。
内塔尼亚胡再次释出信号，暗示如果美国向伊朗发出更明确的最后通牒，不仅能阻止后者发展核武器，还能降低军事回应的必要。
内塔尼亚胡近期不断呼吁就伊朗核问题设置明确标记，表明以色列对美国盟友日渐失去耐心，或许意味着该国决意阻止伊朗的核项目。
他在接受加拿大CBC电视台采访时称："我们正在与美国商讨此事，"但没有公开他的目标。这是他就向伊朗发出不得越线明确信息所作的最新呼吁。
美国高官未对该国与以色列就此事分歧缩小提供任何线索。美国国务卿希拉里发表的相关评论，被以色列媒体解读为美国拒绝内塔尼亚胡设置红线的呼吁，一位以色列高官还因此发出警告。
在接受彭博电台(Bloomberg Radio)采访时，希拉里被问及关于内塔尼亚胡要求设置红线、以及她是否认为应对伊朗核问题谈判设定时限等问题。
希拉里仅对第二个问题做出回应，她称："我们没有设定最后期限。"以色列媒体将此言解读为美国拒绝内塔尼亚胡设置红线的要求。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。