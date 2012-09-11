美国与以色列仍对为伊朗核问题设"红线"存在分歧

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Maayan Lubell/Matt Spetalnick

路透耶路撒冷/华盛顿9月10日电---以色列总理内塔尼亚胡称，以色列和美国正在商讨为伊朗核项目设置一条"明确的红线"，但两国仍对是否就对伊朗动武设置明确门槛存在分歧。

内塔尼亚胡再次释出信号，暗示如果美国向伊朗发出更明确的最后通牒，不仅能阻止后者发展核武器，还能降低军事回应的必要。

内塔尼亚胡近期不断呼吁就伊朗核问题设置明确标记，表明以色列对美国盟友日渐失去耐心，或许意味着该国决意阻止伊朗的核项目。

他在接受加拿大CBC电视台采访时称："我们正在与美国商讨此事，"但没有公开他的目标。这是他就向伊朗发出不得越线明确信息所作的最新呼吁。

美国高官未对该国与以色列就此事分歧缩小提供任何线索。美国国务卿希拉里发表的相关评论，被以色列媒体解读为美国拒绝内塔尼亚胡设置红线的呼吁，一位以色列高官还因此发出警告。

在接受彭博电台(Bloomberg Radio)采访时，希拉里被问及关于内塔尼亚胡要求设置红线、以及她是否认为应对伊朗核问题谈判设定时限等问题。

希拉里仅对第二个问题做出回应，她称："我们没有设定最后期限。"以色列媒体将此言解读为美国拒绝内塔尼亚胡设置红线的要求。(完)