《即时观点5》中国8月新增人民币贷款高于预期,政府发力稳增长

路透上海9月11日电---中国人民银行周二称,8月社会融资规模为1.24万亿元人民币,比上月多1,885亿元,其中,当月新增人民币贷款7,039亿元,高于路透调查中值的6,000亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,初步统计2012年1-8月社会融资规模为10.07万亿元,比上年同期多6,915亿元.

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主要数据:

--8月新增人民币贷款7,039亿元(路透调查中值为6,000亿元),7月为5,401亿元

--8月社会融资规模为1.24万亿元人民币,7月为1.04万亿

--1-8月社会融资规模为10.07万亿元,比上年同期多6,915亿元

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以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健:

8月贷款比较多,略超预期,是导致社会融资总规模比较大的原因.数据显示实体经济没有明显好转的迹象,从总量的角度看,新增信贷在支持经济增长;但具体的支持怎么样,还是要看中长期贷款的情况,尤其是对公中长期贷款.

跟7月的格局类似,8月企业债发行的规模还是比较大,政府在积极鼓励企业发债.

以上都可以看做政策放松的一个表现,让信贷放量去支持实体经济,但现在需求端应该还是有点疲弱的.

--广发银行金融市场部交易员 颜岩:

7,000亿的新增信贷规模挺高的,超出了市场预期.从季节性因素考虑,8月应该是有增加,但没想到能到7,000亿.增长应该是跟投资项目有关,我们之前也认为中长期贷款占比会改善,但具体还要看分项数据.

债券的供给量大.贷款的价格比较高,发债融资会便宜一些.对很多企业来说,融资应该会朝着直接融资这个方向走.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

新增人民币贷款比预期高一些,且按照年初8万亿的贷款规模目标而言,8月的信贷规模相对较高,显示整体流动性的确在适当放松.

目前看,更多企业债在为基建投资和城投融资,弥补了中长期信贷的不足,这跟2008-2009年通过银行信贷来提供基建和城投融资不同,而当前基建投资上升较快亦弥补了其他方面的投资不足.

现在通过企业债来融资,一方面是单纯通过银行扩大信贷规模来融资的违约风险高,对银行的健康发展不利;另一方面,企业债融资亦可以借此加快推进利率市场化,这跟"十二五"规划中提高直接融资比例是相符合的,且债券市场融资成本较低,企业亦有动力发行更多债券.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇:

数据非常乐观,超出预期,说明国家确实在加大信贷支持力度.

从社会融资规模来看,同比环比均保持了增加,这跟今年加大债券融资规模有关.市场之前担心外汇占款减少,导致货币内在收缩,但目前国家已在加大信贷投放,将进一步支持经济增长.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

8月信贷数据比感觉上略高一点,但也没太多超出预期.从之间公布的数据来看,经济还是处在下行趋势中.这种情况下,未来出台政策稳定经济的迫切性在增加.

目前来说,靠投资拉动经济面临两个问题.一是没有好的投资项目,实体经济的融资需求不强;二则政府在基建投资方面,受财政收入增速放慢的制约,投资能力比以前差.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

新增贷款跟我们之前预测7,000亿差不多,这表面项目审批加快,贷款审批速度亦在加快,这让我们看到经济反转的曙光,从贷款需求增加上可看出经济回升的动力.

8月宏观数据不好情况下,新增数据还算是一个亮点,预期9月新增贷款亦在7,000亿元左右.

社会融资规模则像个跷跷板,上个月非银行信贷中的企业融资规模增长较快,这个月则银行信贷增幅较快.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

8月份的新增贷款超出预期,这应该是"稳增长"的政策在小幅发力.监管层放松银根,但是是否抛出降准这步棋,还是个两难的决策:一方面物价出现反弹,而且流动性充裕将助力大宗商品价格走升,不过另一方面,未来数月外汇占款增量可能维持低位,且降准有利于刺激银行放贷.

我们预计年底之前还是将至少降准一次.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

央行先公布社会融资规模,可能是想引导大家多关注这个数据,不要光看贷款.新增贷款7,000多亿还可以啊,不少,社会融资规模也不低,信托贷款增加1,000多亿,企业债融资又是2,500多亿,基本延续了上个月的趋势,估计都能赶上企业贷款了,非信贷的增长确实都很快.从分项看还都不错,从总量上看够花了,就看需求端能否持续改善了.

**相关背景**

--中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,略高于7月触及的30个月低点1.8%;1-8月CPI则同比上涨2.9%.8月规模以上工业增加值同比增长8.9%,社会消费品零售总额同比增13.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下跌3.5%;1-8月固定资产投资同比增长20.2%.[ID:nSB1767682]

--中国国家主席胡锦涛在亚太经合组织工商领导人峰会上称,在当前稳增长、促复苏的背景下,要加强基础设施建设、夯实经济发展基础,并要支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍.[ID:nSB1768246]

--继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,中国国家发改委再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488]

--第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行在9月调降存款准备金率仍存较高预期,但对降息的期望则有所冷却;而债市收益率大幅反弹后的估值吸引力相对增加,不过央行政策操作谨慎和供给增加等因素对债市影响也不容忽视.[ID:nSB1757208].(完)