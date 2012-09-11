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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 10:51 BJT

〔新西兰元汇率〕财长称汇率居高不下,但无需出手压低汇率

路透惠灵顿9月11日电---新西兰财长英格利希周二表示,新西兰元汇率过高,但强制性的大幅打压汇率会拉低该国生活水平.

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